項飆熱︱人類學家帶動「內卷」成時代關鍵字 粵港高校生跨境追星

出身內地的德國馬克斯·普朗克社會人類學研究所所長項飆，近日先後於港大和中大開辦講座，場場人潮湧動、一票難求。在香港，或許只有學術界較熟悉項飆，但在內地，他首創「附近」、「懸浮」等詞直切年輕人生存困境，更帶動「內卷」成為時代關鍵字，早已成為家喻戶曉的重量級學者。《星島》記者直擊中大場對談，開講前一小時，場館外已排起蜿蜒長龍，逾六百名觀眾慕名前來，以內地生為主，不少人專程跨境而來。項飆強調，讓個體的日常和真實需求成為「共同關切」，也讓學術研究更貼近現實，跟年輕人多講真話。

▍中國組記者梁伊琪 ▍

人類學家項飆四月初在廣州與香港開辦巡迴演講，香港中文大學是此行最後一站。本次活動由香港中文大學文化及宗教研究系主辦，項飆與系主任彭麗君以「大學與公眾：堅守我們的共同關切」為題展開對談，聚集社會劇烈轉變背景下，大學與教育的角色、公眾需求、人工智能衝擊、留下與價值等議題。

北大畢業留學牛津

本周四講座當天，項飆身穿黑色西裝，朝台下觀眾揮手致意時笑容燦爛，親和力十足。他生於1972年，浙江溫州人，先後畢業於北京大學與英國牛津大學，曾擔任牛津大學社會人類學教授，著有《跨越邊界的社區》《把自己作為方法》等書。

在香港，項飆的影響力集中於學術界；但在內地，他是知名度極高的學者。疫情期間，他參與播放量達5億的內地文化節目《十三邀》，提出「附近的消失」，直指年輕人在數字化、原子化社會中，失去對鄰里、社區等「附近」真實關係的感知，普遍感到人際疏離，生活空洞；而「懸浮」則形容當代人像蜂鳥，不停振翅卻無處落腳，缺乏社會歸屬感，引發廣泛共鳴。

他更讓「內卷」從專業的人類學術語，一躍成為全民通用的時代關鍵詞。

他曾形容「內卷」是一種「不允許失敗和退出的競爭」，精準戳中很多內地年輕人陷入教育和職場激烈競爭的困境，也為他們對於階層流動、資源爭奪的焦慮提供了表達出口。「內卷」在2021年入選中國十大熱詞，如今不僅滲透日常對話，更頻現於官方文件。

以「共同關切」展開論述

在中文大學的分享中，項飆以他近年研究重點「共同關切」（common concerns）展開論述。他認為：「現在的年輕人受教育程度遠超前輩，他們渴望聽到更真實、貼近生活的回應，而非學者高高在上的說教。」因此，當下更需要能觸及真實感受、生活經歷的概念工具，而「共同關切」的核心，正是讓「社會研究回應公眾需求」。

項飆表示，個體的需求雖帶有私人與特殊性，但卻具備匯聚成公共需求的潛力，值得被重視。「『共同關切』的『共同』，並非指所有人擁有完全相同的關切，而是看見個體需要如何重疊、彼此交織，匯聚成具有公共屬性的需求，並在公共領域獲得承認與探討。透過此過程，每個人也對自身的困惑與關切產生新理解。」項飆說。