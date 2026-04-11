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湖南長街現2米高「奠」燈籠 網民：全縣放假三天陪著哭

即時中國
更新時間：12:59 2026-04-11 HKT
發佈時間：12:59 2026-04-11 HKT

近日，有網民於社交媒體發布影片，顯示湖南省衡陽市祁東縣某路段的綠化帶旁，竟被密集地插上一整排用於白事的支架燈籠，引發公眾關注。

根據網上流傳的影像資料，該批燈籠約有兩米多高，主體呈白色，並印有顯著的「奠」字，下方更懸掛著長長的白色條幅。影片拍攝者駕車沿該路段行駛了超過一百米，沿途均可見到此類喪事裝置，排列整齊，形成一條長長的「燈籠陣」，場面頗為奇特。

經媒體核實，影片拍攝地點確為湖南省祁東縣境內。記者於4月10日致電祁東縣民政局查詢此事，相關工作人員回應稱，當局已留意到網絡上的相關輿情，並已即時組織人員就事件展開排查。

記者核實到拍攝地位於湖南省衡陽市祁東縣，4月10日，記者致電祁東縣民政局，工作人員回應稱，已關注到此事，正組織人員排查。目前縣城範圍內尚未發現該裝置，工作人員正對周邊農村區域繼續開展排查。

網民意見：

李司_De：要不要全縣放假三天陪著哭啊
風的故事在哪裡：荒唐
我從不妥協、：前有埋奔馳，後有掛白燈
暮色四合sally：好恐怖
芥末圈圈jm：估計是哪個村霸

 

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