內地加快普及AI教育 納入教師資格試

內地教育部昨日正式發布「人工智能（AI）+教育」行動計劃，明確將加快普及中小學生AI教育，開足開好AI課程，推動AI教育融入課後服務及研學實踐等環節。同時推動AI成為高校公共基礎課，並將AI納入教師資格考試和認證內容。

根據計劃，未來教師不僅需掌握基礎AI工具，還將接受分層分類培訓，並通過智能化測評系統評估其應用能力。師範生培養也將同步改革，AI課程將嵌入培養方案，確保新教師具備智能時代所需的教學技能。

在基礎教育階段，各地須開齊開足AI課程。教育部將指導研究各學段課程指南，明確教學目標與課時要求，同時鼓勵跨學科教學，把AI融入課後服務、研學實踐等場景，提升學生數字素養。

高等教育方面，AI將作為公共基礎課面向全體大學生開設，按專業分類編寫教材。高校還將增設AI交叉課程，調整傳統專業設置，重點布局適應智能產業升級的新學科，加快培養複合型人才。