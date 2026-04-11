Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地加快普及AI教育 納入教師資格試

即時中國
更新時間：08:38 2026-04-11 HKT
發佈時間：08:38 2026-04-11 HKT

內地教育部昨日正式發布「人工智能（AI）+教育」行動計劃，明確將加快普及中小學生AI教育，開足開好AI課程，推動AI教育融入課後服務及研學實踐等環節。同時推動AI成為高校公共基礎課，並將AI納入教師資格考試和認證內容。

根據計劃，未來教師不僅需掌握基礎AI工具，還將接受分層分類培訓，並通過智能化測評系統評估其應用能力。師範生培養也將同步改革，AI課程將嵌入培養方案，確保新教師具備智能時代所需的教學技能。

在基礎教育階段，各地須開齊開足AI課程。教育部將指導研究各學段課程指南，明確教學目標與課時要求，同時鼓勵跨學科教學，把AI融入課後服務、研學實踐等場景，提升學生數字素養。

高等教育方面，AI將作為公共基礎課面向全體大學生開設，按專業分類編寫教材。高校還將增設AI交叉課程，調整傳統專業設置，重點布局適應智能產業升級的新學科，加快培養複合型人才。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
16小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
3小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
20小時前
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
影視圈
12小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
商業創科
3小時前
黎志偉攝
青馬大橋車禍1死3傷 私家車爆胎遭貨車猛撼 八旬老婦昏迷送院亡 
突發
35分鐘前
全紅嬋網暴案，創建微信群男子遭行拘。
全紅嬋網暴案｜廣州警方：創建微信群男子遭行拘
即時中國
12小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
2026-04-10 06:00 HKT
圖：外長王毅去年在天津與巴基斯坦副總理兼外長達爾會面。（外交部網頁圖片）
伊朗局勢｜傳中國保證伊朗官員談判不遭暗殺 成美伊停火關鍵突破
即時國際
6小時前