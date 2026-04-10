深圳梧桐山｜女子闖非開放區失足 多部門聯合救援

深圳梧桐山早前發生行山意外。一名女子在被喻為「燕子崖」的險峻野徑徒步時，不慎滑墜受傷被困。當地公安、消防、醫療及民間救援隊等多個部門接報後展開聯合救援，最終成功將傷者護送下山，送院治理。

地勢險要救援受阻

事發於3月28日，該名27歲女子在梧桐山非開放區域「燕子崖」滑倒，導致身體多處受傷，活動受限。由於地勢險要，救護車無法抵達，當局曾一度啟動航空救援，惟因山上雲霧濃密，加上林木茂盛，直升機無法執行任務。

女子闖深圳梧桐山非開放區失足，多部門聯合救援。 深圳公益救援隊

救援人員需徒步登山前往搜救。消防員首先抵達現場，在急救醫生遙距視像指導下為傷者進行初步評估及固定。其後，一支正在附近訓練的公益救援隊伍亦加入，合力以擔架將傷者運離。經過多方近三小時的努力，傷者最終被成功移至山下，交由救護車送院。

女子闖深圳梧桐山非開放區失足，多部門聯合救援。 深圳公益救援隊

當局籲勿行野路

據悉，「燕子崖」並非景區正規步道，以陡峭險峻聞名，部分路段需手腳並用攀爬，風險極高。官方數據顯示，自3月下旬花期開始，梧桐山登山人流大增，相關救援個案亦隨之上升。當局提醒市民，春季登山應選擇官方正規路徑，切勿涉足未開發的野路，並應結伴同行，如遇意外應立即報警，留在原地等待救援。