全紅嬋網暴案｜廣州警方：創建微信群男子遭行拘

近日，廣東省二沙體育訓練中心就奧運跳水金牌選手全紅嬋疑遭網暴一事報案，網傳其搭檔陳芋汐等人亦在相關微信群內，引發關注。廣州市公安局越秀分局今日( 10日)通報，涉案男子徐某在所創微信群內多次發表侮辱全紅嬋的言論，遭行政拘留10日。

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廣州越秀警方通報指，31歲的跳水運動愛好者徐某在其創建的微信群內，多次變換昵稱發表針對二沙體育訓練中心一運動員（全紅嬋）的侮辱性言論，造成惡劣影響。警方已將其行政拘留10日並處罰款，並依法處理群內其他相關行為人員。

根據網傳截圖及爆料內容，這個名為「水花征服聯盟」的微信群有200餘人，群內長期充斥攻擊全紅嬋的言論，更公然鼓勵成員「可以隨意罵全紅嬋，往死裏罵」。群組成員為全紅嬋起了「醛薨蟾」「胖金蟾」等侮辱性綽號，稱其粉絲為「全糞」，用語極為惡劣。

爆料者稱，除一般粉絲外，群組成員還包括多名國家隊運動員，當中涉及與全紅嬋搭檔奪金的陳芋汐，跳水好手陳藝文、昌雅妮等亦在列。全紅禪所屬的二沙體育訓練中心8日發聲明稱，針對全紅嬋的網暴、惡意攻擊及不實消息，中心已向公安機關報案。