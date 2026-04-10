全紅嬋︱人民日報指不能止於心痛 須嚴厲追責網暴者

國家隊跳水奧運金牌得主全紅嬋遭受嚴重網絡暴力，所在的廣東省二沙體育訓練中心前日表示已報警，引起廣泛關注。官方《人民日報》發文指，不能止於「心痛」全紅嬋，更要「追責」網暴者，徹查其幕後推手，讓屏幕後的中傷者付出應有代價。

文章說，一位年紀輕輕的跳水天才，被畸形的「飯圈」文化長期困擾，被惡意的網絡暴力持續傷害。於情於理於法，都不可接受。文章強調，網絡空間絕不能成為「按鍵傷人」的法外之地。



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19歲的全紅嬋早前接受媒體專訪透露，自己因為發胖而身心受挫，更在鏡頭前淚喊「不要再罵我」。近日，網傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，允許成員隨意辱罵全紅嬋，以「全母豬」、「全肥豬」等侮辱性詞彙稱呼她。

據稱，該群並非普通「黑粉群」，而是跳水圈內部人士群。群主雖已解散群組，但有網民通過IP地址比對等方式，鎖定群內疑似有國家隊隊友陳芋汐的帳號，還有央視新聞記者及國際裁判等人都在群組內。