福建17歲學廚遭殺害兩度審訊 出世報細數兇手變免死

福建2022年發生的一宗隨機持刀殺人案，17歲死者父親因不滿一審，僅判博坐監的兇手賠償5萬多元，提出上訴要求賠償158萬元，結果二審時，兇手的出生日期被改成作案時不足18歲，推翻原本的死刑判決。

死者身中逾20刀

林伊豪被殺時只有17歲，家中獨子的他當時在福建莆田學廚。2022年8月2日晚，林伊豪遭曾某彬以網購的20cm長的匕首，從後連刺4刀，林遇襲後逃走，被曾持刀追上再攻擊，林伊豪滿身鮮血倒在工作的飯店大廳，身中逾20刀死亡。

林伊豪家人難以接受，博坐監的兇手可以免死。大風新聞

林伊豪家人難以接受，博坐監的兇手可以免死。大風新聞

林伊豪家人難以接受，博坐監的兇手可以免死。大風新聞

一審判決書顯示，當時「18歲」的曾某彬作案後到派出所自首，聲稱「認為該男子必死之後，才持刀投案」，目的是不用判死又可以坐很久監，又指自己拒絕亦不同意家人代其向受害者方賠償。

一審判決，指曾某彬故意殺人罪成，判處死刑及向死者家人賠償5.57萬人民幣。死者父親林金燦上訴，要求賠償158萬餘元。

稱避罰款改出生證明

莆田中院再審認定，曾某彬的年齡出生日由2004年4月6日，更改為2005年4月6日，由於作案時未滿18歲，推翻死刑，改判無期徒刑。

兇手年齡突然變小，原因是其父親稱，當年為避1000元罰款，同意村幹部建議，將曾某彬出生日期改大一歲。

林金燦表示，一審時兇手曾表示「恭喜發財，你兒子被我殺了」，對於再審免去被告死刑難以接受，「我們家（的天）在這場無妄之災中塌了，我兒子死得不明不白，我希望司法機關能關注到本案的特殊性。」

莆田市檢察院今年2月指，莆田中院的判決事實清楚，適用法律正確，量刑適當，指林金燦申訴理由不成立。林金燦正向福建省檢察院提起申訴。