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瀋陽離異夫妻將女兒當「人球」 網約車司機怒斥「孩子不是行李」

即時中國
更新時間：12:48 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:48 2026-04-10 HKT

遼寧有未成年少女搭網約車找已離婚的父親，卻被對方以打麻雀沒空為由拒接，母親也稱有事不能照顧女兒，二人將女兒當「人球」互踢，網約車司機也看不過眼質疑他們是什麼父母，「孩子不是可以隨意推卸的行李」。

父稱正打麻雀沒空

瀋陽網約車司機亮仔，9日接載一名由母親代約車的少女，將女童送往父親居住的屋苑。

瀋陽網約車司機亮仔批評將女兒當「人球」互踢的離異父母不負責任。抖音＠瀋陽網約車《亮仔》
瀋陽網約車司機亮仔批評將女兒當「人球」互踢的離異父母不負責任。抖音＠瀋陽網約車《亮仔》
瀋陽網約車司機亮仔批評將女兒當「人球」互踢的離異父母不負責任。抖音＠瀋陽網約車《亮仔》
瀋陽網約車司機亮仔批評將女兒當「人球」互踢的離異父母不負責任。抖音＠瀋陽網約車《亮仔》
瀋陽網約車司機亮仔批評將女兒當「人球」互踢的離異父母不負責任。抖音＠瀋陽網約車《亮仔》
瀋陽網約車司機亮仔批評將女兒當「人球」互踢的離異父母不負責任。抖音＠瀋陽網約車《亮仔》

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亮仔抵達目的地後，致電女童父親時，對方卻指正在打麻雀拒絕接女，「我們已經離婚了，別往我這送」、「又不是我叫車，你送來我干啥呀」，要求亮仔將女兒送回母親處，否則可送到派出所。

女童母親也不甘示弱，聲稱前夫昨天已拒絕送女兒到學校，今天「我也有事走不開，不接就直接扔在那（裡）」、「你（司機）要你可帶她（女兒)」。

女童在車廂後座，全程聽到父母在電話中將自己當「人球」，踢來踢去，只能無奈的讓司機將她放下。

亮仔不忍女孩無人照顧，得知對方肚餓，於是提議先帶她吃東西，再想辦法安置女童。遇上這對對女兒漠不關心，只顧自己玩樂的離異夫妻，亮仔也忍不住怒罵，「這都什麼家長！離婚不是棄養的理由，孩子不是可以隨意推卸的行李」。

網民紛紛留言，「這是啥父母啊」、「不配為人父母」、「孩子有什麼錯」、「這樣的人妄為父母，一輩子都不順」、「最恨那種不管孩子還要生的人」、「看瀋陽婦幼怎麼處理了」、「兩口子有一個人麼」、「兩個都是棄養罪」、「送派出所去，讓警察收拾這個孩子父母」。

 

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