勁過MBTI？︱人格測試SBTI內地爆紅登熱搜第一 玩家欲證是否「貧窮者」

MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）是最受歡迎的人格理論模型。而昨日（9日），內地網絡出現一款玩梗（惡搞）版人格測試SBTI，即時在網民微信朋友圈廣傳，甚至登上熱搜第一。

9日傍晚開始，由於突然的爆紅，該網站因短時間內訪問量激增，一度出現服務器崩潰，大量用戶無法訪問。



據了解，SBTI以MBTI為靈感框架，因其內容具有荒誕性與戲謔色彩引發高度討論，其用於調侃現代年輕人的情緒狀態和生活壓力。不過有指測試本質是純娛樂產物，與MBTI的科學性存在根本差異。



但「SBTI」是最近才突然爆火的，而且這個人格測試測出來的結果都是死者（DEAD）、尤物（SEXY）、FAKE（偽人）、貧窮者（POOR）、嗎嘍（MALOU）等等「爆梗」標簽，十分符合當代年輕人的精神狀態。

據了解，通過完成答題之後測出「尤物」、「嗎嘍」等抽象自嘲標簽。該測試的界面也同樣回應了MBTI，表示「MBTI已經過時，SBTI來了」 。有網友分享自己的「送錢者ATM-er」。送錢者的描述為：「恭喜您，您竟然測出了這個世界上最稀有的人格。



據測試結束後，「作者的話」 顯示其初心指出，該測試最初只是為了勸誡一位愛喝酒的朋友戒酒，「由於作者的人格是憤世者，所以平等地攻擊了各位，在此抱歉!!」



作者同時說明，自己並非心理學專業，測試為B站發布的初版，為合規已做過部分調整，「沒有很好的平衡娛樂和專業性，up主不是心理學專業，對於一些人格的闡釋較為模糊或完全不准，如有冒犯非常抱歉」。



作者還表示，因時間精力有限，測試僅以好玩為主，後續會慢慢完善修改，同時提醒大家請勿將測試用於商業盈利。

