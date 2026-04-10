拼豆︱套裝玩具熨斗電壓超標近10倍 貴州女童觸電身亡

廣受內地年輕人喜愛的「拼豆」玩具，近日頻頻引發安全事故。上月，一名貴州女童在拼豆時意外觸電身亡，貴陽市場監督部門檢查發現，市場上部分拼豆玩具配置的加熱設備存在外接高壓超標情況，電力高達220伏，底板溫度均超130℃。

熨斗溫度逾130℃

「拼豆」玩具的玩法，是通過排列組合彩色塑膠「豆」粒，經過熨燙加熱固定成型，製作各種創意作品。除了貴陽女童意外觸電離世外，上月中旬，一名山西運城的小女孩也在熨燙拼好的圖案時，熨斗意外起火，現場火花四濺，女孩立即拔掉電源，但手被燙傷。



相關新聞：拼豆︱的士司機掛售女兒手作爆紅 網民爭冀遇上「幸福計程車」

央視記者本月7日到貴州省機械電子產品品質檢驗檢測院，請工作人員對網購的兩款熱銷拼豆玩具做檢測，發現兩款玩具中的小熨斗在通電3分鐘後，底板溫度均超130℃，且隨著通電時間不斷延長，溫度持續上升。

「拼豆」玩具引發的事故，引起相關部門注意。3月下旬以來，貴陽市場監管部門在全市範圍展開了針對「拼豆」玩具的專項檢查，發現市面上部分玩具套盒內配置的小熨斗，外接電壓高達220伏。根據相關標準，玩具供電電壓不應超過24伏。目前相關問題玩具已下架，執法部門已對商家違法行為立案，並展開調查。