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恐怖毒駕？︱海南攞命Benz亂衝3公里傳3死 司機被指是「take嘢」男童

即時中國
更新時間：19:04 2026-04-09 HKT
發佈時間：19:04 2026-04-09 HKT

海外社群平台流傳多段被指是海南儋州的影片，有一輛Benz失控撞倒多名途人至衝入一間超市始停下，傳導致包括2名兒童在內3人死亡。一度逃走的涉事司機更是一名懷疑吸毒後神智不清的未成年男童。至發稿時官方未證實消息。

撞入超市損毀始停下

綜合外網消息及影片，指事故發生在7日，有一輛黑色Benz，在海南儋州大街失控衝撞路人，部份人走避不及被撞倒。

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Benz直至衝入當地紅旗市場一間超市後，汽車嚴重損毀始停下，拍片者則不斷大叫「（司機)逃逸了」。

影片可見，肇事現場有民眾雜物散落地上外，有1名老人失去知覺躺在馬路中，馬路及肇事Benz前輪有多灘血漬，疑有人被壓在車下。

有相片顯示，現場有穿制服疑是民警人員，控制一名未成年男童，相信是肇事汽車的司機。

有自稱當地網民指，肇事司機是一名年約12歲男孩，疑吸毒後偷駕家人汽車，從中興農貿市場撞到農墾醫院，又從農墾醫院撞到紅旗市場，撞到最少2輛汽車及多輛「電雞」，撞死一名長者及2名小童。

而據地圖估算，上述路段總共達3公里長。

至發稿時，官方未就上述消息及影片有通報。

 

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