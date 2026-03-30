報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打

外網社群平台流傳多段影片，指疑是北京房山的大韓繼大集（市集），周日（29日）有人駕駛剷泥車衝入人群，橫衝直撞，影片顯示有多人倒地生死未明。剷泥車司機遭現場民眾拖下地暴打。有疑是現場錄音流出，指事件已致七、八人死亡。官方至發稿時未就涉事影片有通報，內地網絡亦未能搜尋出相關影片。

內地全面屏蔽涉事消息

據「X」平台29日晚起，流出多段影片，指是拍攝於29日上午的北京房山大韓繼大集。

影片顯示，大集當時有大量攤檔營業，突然有一輛重型剷泥車衝入正在購物的人群，左衝右突，推平多個攤檔，許多民眾走避不及被撞倒，有目擊者指，部份人被剷泥車輾過。現場照片可見，多名民眾倒地失去意識。

有民眾成功爬上行駛中的剷泥車，合力將司機拖出，阻止剷泥車繼續衝撞人群。涉事的中年男司機被拖離駕駛座後，遭民眾包圍毆打，頭部受傷流血。

有疑是現場錄音流出，目擊者指，事故已造成七、八人死亡。

目擊者稱，事發時間大約在29日上午11點多，事發路段原本是封閉的，鏟車疑似撞壞關卡後闖入。

事後有大批救護車及警車到場搶救傷者。

公開資料顯示，大韓繼大集是房山區周口店歷史悠久的大型傳統農村市集。

相關影片及資料在內地多個平台均已下架。至發稿時，官方未就事件有通報。