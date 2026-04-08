河北三英勇男落水救女子四人全遇難 遺體七日後始被發現

3月30日晚上，河北石家莊晉州市發生一宗致4人溺斃慘劇。兩名民眾、一名輔警為救一名落水女子不幸犧牲，四人全部遇難。日前，晉州市市民自發前往事發地，在橋上擺滿鮮花，悼念死者。



其中一名救人身亡為36歲徐闖。其妻在事發地附近開烤魚店。事發當日，徐闖到店幫妻子打理，而好友趙天源來找徐闖。大約晚上11時許，一名女子不慎落入石津總乾渠，同行者報警。徐闖、趙天源得悉後，即出去救人。二人和趕來的一名輔警落水，不過四人被水沖走，第七天後才陸續發現各人遺體。

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民眾到場悼念為救人而不幸犧牲的徐闖等人。《瀟湘晨報》

徐闖等三人落水救人不幸犧牲。《瀟湘晨報》

現場放滿悼念的鮮花。《瀟湘晨報》

徐闖等三人落水救人不幸犧牲。《瀟湘晨報》

一名參與打撈工作的救援隊隊員，該隊員表示，事發的石津總干渠是一條灌渠，正值農忙時節，人們需要用水澆地，石津渠開始放水，「水流速度快，最深能達到五六米，護坡還長了青苔，根本爬不上來的。」

據徐闖父親表示，兒子退役軍人，已成家，和妻子有兩個孩子，大的兩歲，小的剛滿一歲。



晉州市退役軍人事務局工作人員表示，除了徐闖是退役軍人，三十多歲的遇難輔警也是退役軍人，當天正好在事發地附近巡邏。