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全軍高級幹部培訓班開班 習近平：深化政治整訓、加強革命性鍛造

即時中國
更新時間：18:54 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:54 2026-04-08 HKT

央視新聞消息，全軍高級幹部培訓班8日上午在國防大學開班。中央軍委主席習近平出席開班式並發表講話。他強調，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代強軍思想，開展思想整風，深化政治整訓，加強我軍幹部隊伍革命性鍛造，始終保持人民軍隊純潔光榮，以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年。

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習近平指出，我黨我軍是用理想信念凝聚起來的，加入這個黨、這支軍隊，就要篤信馬克思主義，就要忠誠於黨的信仰、黨的組織、黨的事業。要認真學習黨的創新理論，掌握貫穿其中的馬克思主義立場觀點方法，以理論上的清醒保證政治上的堅定。軍隊領導幹部特別是高級幹部要帶頭嚴肅黨內政治生活，當好講真話的表率，涵養能容人的雅量，營造說實情、建諍言、敢鬥爭的濃厚氛圍。

習近平強調，我們黨是始終代表最廣大人民根本利益的馬克思主義政黨，沒有任何自己的特殊利益，一切謀私貪腐的思想和行為都同黨的性質宗旨格格不入。軍隊各級幹部要自覺擺正位置，站穩群眾立場，克服一切脫離群眾的私心雜念。高級幹部要帶頭恢復和弘揚我黨我軍優良傳統，放下官架子、回歸革命軍人本色，讓新風正氣在部隊更加充盈。要懂法紀、明規矩、知敬畏，做到法規制度面前人人平等，遵守法規制度沒有特殊，執行法規制度沒有例外。

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習近平指出，我黨我軍是在同各種錯誤思想作風的鬥爭中不斷發展壯大的。相信在新時代中國特色社會主義思想指引下，人民軍隊一定能夠以新的歷史條件下的空前團結統一，書寫無愧於革命先輩、無愧於百年基業、無愧於偉大時代的強軍興軍新篇章。

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