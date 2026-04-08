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初中生上堂發吽哣 誤吞圓規「攞命針」險穿腸

即時中國
更新時間：18:05 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:05 2026-04-08 HKT

上堂「發吽哣」隨時惹殺身之禍？江蘇揚州一名初中男生，日前在課堂上思考問題時，竟不自覺含著圓規把玩，結果不慎吞下長達1.9厘米的鋒利針頭。由於初中生年紀尚輕且未有禁食，手術風險極高。幸得醫護團隊藝高人膽大，成功取出尖針，化解穿腸危機。

內地「荔枝新聞」報道，事發於3月31日，就讀中學的小劉（化名）原本正在上堂，一時分神，竟吞下原本含在嘴裡的圓規針頭。大驚失色的他即告知老師，隨後被送往揚州市江都人民醫院急症室求醫。

男孩誤吞圓規針，要由醫護團體透過手術取出。《現代快報》
男孩誤吞圓規針，要由醫護團體透過手術取出。《現代快報》
男孩誤吞圓規針，要由醫護團體透過手術取出。《現代快報》
男孩誤吞圓規針，要由醫護團體透過手術取出。《現代快報》
男孩誤吞圓規針，要由醫護團體透過手術取出。《現代快報》
男孩誤吞圓規針，要由醫護團體透過手術取出。《現代快報》

胃內滿佈殘渣 手術風險極高

經過電腦掃描（CT），一條長約1.9厘米的針狀異物已到達其胃部與十二指腸之間。由於針尖極為鋒利，隨時可能刺穿消化道，引發致命的腹膜炎。由於小劉胃內仍有大量未消化的食物，而進行全身麻醉內窺鏡手術，按規定須禁食至少六小時；其次，他年紀尚輕，胃部發育未全，麻醉期間出現吸入性肺炎的風險遠高於成年人。

為免尖針隨着腸道蠕動造成穿孔，醫療團隊決定爭取時間救人。消化內科醫生一面小心翼翼清理胃內殘渣，一面仔細搜索。經過約40分鐘，醫生最終在十二指腸下段成功尋獲並夾出「攞命針」。由於處理及時，小劉並未出現任何併發症，目前已無大礙。

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