AI復活逝者｜9旬婆婆跟去世「兒子」聊了1年 修復者：破的是活人地獄

內地一名九旬婆婆在兒子離世後，家人為讓她安心，竟委託專人利用人工智能（AI）技術「復活」兒子，並與其視像通話長達一年而未察覺。從事這項服務的「90後」AI修復師張澤偉形容自己是「騙人感情的騙子」，但他認為，這項技術所要拯救和超渡的，其實是在世的親人。

據「荔枝新聞」報道指，AI修復師張澤偉利用生成式AI技術，透過還原逝者的相貌、聲音及說話方式，塑造出可與人互動的「數字生命」，為在世者提供情感慰藉。

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在其眾多客戶中，最令人動容的個案，便是一位客戶因父親不幸離世，為免高齡的祖母無法承受打擊，遂決定委託張澤偉生成一個AI「父親」，定時與祖母視像通話，讓老人家在「兒子」的陪伴下，得以安心生活。

除了這位婆婆外，亦有父母在9歲女兒離世後，生成其AI複製品，並在虛擬世界中為她設定好未來的成長軌跡，包括讀甚麼書、穿甚麼衣服、學習何種新技能，讓女兒以另一種形式「長大」。另有孩子因父親離世而患上抑鬱症，在透過AI與「父親」再次互動後，成功走出陰霾。

然而，這種「復活」亦引發了倫理上的反思：被複原的，究竟是逝者本身，抑或只是在世者情感投射下的一個存在？

對此，張澤偉引用了電影《破·地獄》中的一句對白來回應：「破地獄破的到底是誰的地獄？破的是活人的地獄。」他認為，這項技術的真正目的，是為了修復及撫慰在世者因失去摯愛而破碎的心，幫助他們走出傷痛的「地獄」。

