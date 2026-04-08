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浙江漁民捕獲兩條巨型藍鰭吞拿魚 每條逾200公斤總值料逾¥10萬

即時中國
更新時間：12:16 2026-04-08 HKT
發佈時間：12:14 2026-04-08 HKT

浙江寧波有漁民日前在東海海域，罕有地一次過捕獲兩條「巨無霸」級的野生藍鰭吞拿魚，每條重量均超過200公斤。有超過30年捕魚經驗的船長亦驚嘆是「前所未見」。專家指出，如此巨型的藍鰭吞拿魚在東海出現，反映該處漁業資源及海洋生態正持續向好。

綜合內地傳媒報道，本月3日凌晨，擁有30多年捕撈經驗的奉化漁民范吉通，其作業漁船在東海1594海區，成功捕獲該兩條巨型藍鰭吞拿魚。據悉，每條魚身長約2.5米，體重均超過200公斤。范吉通接受內地傳媒訪問時難掩興奮之情，直言：「我捕魚三十多年，常年在東海作業，還是頭一回見到這麼大的吞拿魚，而且一次就遇上兩條。」

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該兩條巨魚其後於本月6日運抵台州溫嶺，交由當地一間水產公司代為儲存及銷售。負責人俞新岳表示，以往在東海捕獲的吞拿魚大多僅重十幾至幾十斤，今次捕獲的份量是他平生首見，認為這充分說明東海海域的漁業資源日益豐富。

藍鰭吞拿魚是高級的魚生食材，頂級部位如「大拖羅」（魚腩）的市場零售價每斤可超過500元人民幣。業內估計，該兩條巨魚的總市值將超過10萬元人民幣。

浙江省海洋水產研究所相關專家表示，藍鰭吞拿魚屬於大洋性洄游魚類，位處食物鏈頂端。今次有超大體型的個體在東海出現，實屬近年罕見，這不僅印證了東海漁業資源的持續恢復，亦體現出當地在漁業管控、資源養護上取得實效。

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