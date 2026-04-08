缺德女遊客上海爬樹拍照 20年齡櫻花被連根壓斷︱有片

4月6日，一名網友發布視頻稱，在上海顧村公園，一名身材略胖的女遊客爬上櫻花樹上拍照，結果把樹連根壓斷。

視頻中可以看到，一名女子先爬上櫻花樹的枝椏，另一名女遊客給她遞手機時，櫻花樹突然倒下。肇事女子沒有受傷，還能自行爬起來。

壓斷樹幹的一刻。大風新聞

顧村公園位於上海寶山區顧村鎮，每到春天，賞櫻的遊人絡繹不絕。據內地大風新聞報道，這棵被壓倒的櫻花樹已有20多年的樹齡。

公園園林綠化部工作人員表示，他們已經掌握了事件，並將盡全力把這棵樹養好，同時呼籲大家文明遊園。工作人員還提到，可能派出所在尋找涉事遊客。

整棵樹連根拔起。大風新聞

在評論區，許多網友紛紛譴責這種不文明的行為。有人表示沒想到整棵樹會被壓倒，還有人關注肇事者是否要向園方賠償。

據華商報大風新聞，8日上午，顧村公園工作人員說，經多部門聯合查找，7日下午，當事女子已被找到，其承認自己的錯誤，表示願意賠償。那棵被壓倒的櫻花樹，也已被扶正，後期園方會盡力養護。