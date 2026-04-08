福建私家車墜橋5死包括3童 傳司機醉酒由新手妻子代駕肇禍︱有片

福建長汀一輛私家車周一晚墜橋，造成5人遇難，包括3名兒童。閉路電視拍到墜橋前畫面，網上盛傳司機飲醉後讓新手妻子代駕，車輛碾壓馬路石壆後，疑未回正軚盤或誤踩油門，車輛直衝出橋。目擊者稱，當日下雨致河道水位上漲。

女司機操作不當致意外

據福建龍巖市長汀縣公安局4月7日通報：4月6日晚，長汀縣新橋鎮汀寧橋路段發生一宗車輛意外落水事故。警方接報後，隨即趕赴現場處置，並會同消防、醫療等部門開展救援。調查結果指，陳某某（女，45歲，長汀縣人）駕車行駛至事發路段時，因操作不當意外墜河，造成包括陳某某等車內5人死亡。目前，事故調查、善後工作正在進行中。

警方通報。

墮橋位置。 央視

龍岩市長汀縣委宣傳部此前公布，6日晚上10時左右，長汀縣新橋鎮一輛小型汽車墜橋跌入河道，造成5人死亡。閉路電視畫面顯示，私家車由一名女子駕駛，車子轉彎後一直往右走，直衝出橋外。兩名男途人見狀，立即追上，但無法挽救。

紅星新聞引述附近一名商戶說：「車子衝下橋掉到了河裏，車上有2名大人、3名小孩，雨下得很大。現在橋還沒恢復通行。」據報，其中3名死者是一家三口。

《瀟湘晨報》引述目擊者稱，快到午夜12點的時候，家屬來了一直哭。救援人員嘗試了好多次打撈，最終於凌晨3時許整輛車吊起來。救援工作在清晨5點多才收尾，事後有工作人員在場維修橋樑。

目擊者說，平時河水沒那麼深，最深差不多就到大腿，但因為雨季到了，當晚的水位預計達2米。

新橋鎮政府人員表示，墜河的車輛和人員已經打撈上岸，派出所正在調查此事，原因暫不便透露。

網上消息稱，涉事車輛的司機當晚喝醉後，讓新手妻子駕車。車輛碾壓馬路石壆後，「方向也不會打、踩車也忘了踩，結果直直扎進河裏，一車5人都沒了。車裏有兩個還是親戚的小孩。」