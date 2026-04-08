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阿婆街頭吵架向對面大媽「連開六槍」 網民：當過女兵？︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-04-08 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-08 HKT

一段街頭吵架視頻近日在網上瘋傳。一名白髮老婦與鄰人起爭執時，連續6次擺出「開槍」手勢：右手伸直、食指直指對方，模擬扣扳機動作，左手叉腰，氣場十足，有趣畫面引發網民熱議和模仿。

影片拍攝於市井街頭，具體地點不詳。當時阿婆疑因瑣事與他人發生口角，情緒激動之餘，竟擺出極具戲劇性的「開槍」姿勢，動作連貫、氣勢十足，完全不像普通長者的吵架模樣。

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不少網民看完笑稱，阿婆的姿勢標準又有氣勢，「難道年輕時是當過女兵？」「這手勢比我玩槍戰遊戲還標準」，也有網民調侃「阿婆這是把吵架當戰場了？」

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更多網民表示，阿婆的動作或只是情緒表達，未必真有軍人背景，但反差感很大，相當有趣。這段畫面在網上熱傳後，「開槍阿婆」意外成為網絡紅人。

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