富華國際集團榮譽主席陳麗華北京病逝享年85歲 白手起家10年前成中國女首富

北京僑商會今日（7日）發出訃告，該會會長、富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華女士，因病醫治無效，於周日（5日）晚上8時50分在北京逝世，享年85歲。

據網上資料顯示，陳麗華於1941年4月在北京出生，第八、九、十、十一、十二屆全國政協委員，第十一、十二屆全國政協港澳台僑委員會副主任，富華國際集團董事局主席，中國紫檀博物館館長，民革中央企業家聯誼會名譽會長。也是86版《西游記》唐僧飾演者遲重瑞的妻子。



胡潤研究院2016年10月25日發布《2016胡潤女富豪榜》。數據顯示，被外界形容為北京地產女王的陳麗華以505億元財富首次成為中國女首富，楊惠妍、周群飛位居第二、第三位。



榜單顯示，75歲的陳麗華以財富505億元首次成為中國女首富，這是胡潤女富豪榜11年來誕生的第五位女首富。陳麗華2016年也成為全球最成功的女企業家，即全球白手起家女首富。

