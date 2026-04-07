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深圳首開無人車夜間配送 邁24小時全天候運作

即時中國
更新時間：09:06 2026-04-07 HKT
發佈時間：09:06 2026-04-07 HKT

深圳首度向功能型無人車開放夜間路權，內地一間大型物流公司的「獨狼」智能配送車，近日率先在坪山至龍崗開通兩條跨區夜間配送線路，全長逾50公里，串聯多個物流節點，象徵無人配送由日間試點，邁向24小時全天候運作。

晚上10時，「獨狼」配送車滿載生鮮、米麵糧油等生活日用消費品，從深圳坪山網格站緩緩駛出，沿兩條跨區夜間路線前往龍崗。

配送效率提升逾30%

過往無人配送多限於白天運行，夜間車輛多處於閒置。隨着夜間路權開放，同一輛無人車可在社區配送與倉間調撥之間切換，提升整體運力利用率。官方估算，夜間運營可使配送效率提升逾30%，同時降低單次配送成本。

此外，夜間道路較為空曠，避開白天堵塞與限行問題，不但使配送效率提升，行車風險也相對降低。隨着無人車24小時運作，配送員亦毋須再通宵熬夜駕駛，可調任攬收等其他客戶服務環節。

配送員毋須熬夜駕駛

過去一年，深圳的無人車配送已由單點試驗發展為跨區網絡，白天配送線路超過2000條，覆蓋全市7個區，成為內地首個市域級無人配送網絡。

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