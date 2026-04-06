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下一站幸福│安徽新人乘高鐵接親 網友：上億婚車

即時中國
更新時間：22:10 2026-04-06 HKT
發佈時間：22:10 2026-04-06 HKT

「我們的婚車全球最貴！」近日，安徽一對新人以高鐵作為「婚車」接親，被網友笑稱「座駕價值上億」。「我們兩個都是「E人」（外向型人格），不喜歡循規蹈矩，也想把好運和喜悅帶給路上的每位乘客」，新娘劉吉平說。

新娘劉吉平來自安徽蕪湖，新郎陳偉是安徽巢湖人，4年前兩人因工作相識。新娘告訴內地「極目新聞」，3月28日上午約8時，接親隊伍趕到蕪湖高鐵站，包括他們兩人在內，共有17名親友搭乘開往巢湖的G7722次高鐵列車。為能讓大家坐在一起，特意提前10天訂票，最終大部分親友都在同一車廂。

現場畫面可見，穿著龍鳳褂的新娘劉吉平明豔動人，新郎陳偉也身著筆挺西裝，帥氣十足。一路上，高鐵站、列車工作人員及其他乘客紛紛向他們表示祝福，「我們兩個拿了兩大籃子喜糖發給了每個乘客，攝影師也記錄下了當時的畫面」。 

安徽一對新人乘高鐵接親。極目新聞
安徽一對新人乘高鐵接親。極目新聞

新郎陳偉事後將自己在高鐵列車上接親的一幕發在個人社交平台，獲得眾多網友祝福。一位網友曬出現場圖片稱：「我好像看到你們了，我在扶梯上還拍了照片。」還有人調侃：「1.8億元的婚車，確實貴哈。」

另據中國鐵路官方12306熱線工作人員表示，若20名以上旅客購票，可購買團體票。

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