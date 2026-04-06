中山賤男麵館伸「無情腳」絆倒侍應 老闆：熟客曾騷擾年輕女客︱有片
更新時間：18:10 2026-04-06 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-06 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-06 HKT
廣東中山一間麵館日前上演離譜一幕，一名醉酒男食客竟公然多次伸腳，企圖絆倒經過的職員及顧客。一名女侍應不幸「中招」，被絆至險些仆倒，手上熱騰騰的麵食應聲打翻，湯汁更濺濕鄰座食客，整個過程被店內「天眼」直擊，惡行斷正。
內地「浪潮新聞」報道，事發於上周六（4日），從網上流傳的閉路電視片段可見，該名男顧客當時正獨自用餐，當一名女侍應捧着麵碗從其身旁走過時，男子竟突然伸出右腳。女侍應猝不及防，整個人向前踉蹌，手上的麵碗隨即飛脫，麵條灑滿一地，滾燙的湯汁更無辜濺中後面另一名男食客。
麵館老闆事後接受訪問時怒斥，該男子的行為純屬「惡意」，並非無心之失。老闆透露，該男子是店內熟客，但行為極不檢點，過往已有職員反映他曾多次滋擾其他客人。
老闆更指，該男子還曾以輕佻的言詞騷擾年輕女食客。他表示已忍無可忍，決定「下次再到店裡滋事，我們準備直接報警，把監控提供給警方。」
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
2026-04-05 18:23 HKT