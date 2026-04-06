中山賤男麵館伸「無情腳」絆倒侍應 老闆：熟客曾騷擾年輕女客︱有片

廣東中山一間麵館日前上演離譜一幕，一名醉酒男食客竟公然多次伸腳，企圖絆倒經過的職員及顧客。一名女侍應不幸「中招」，被絆至險些仆倒，手上熱騰騰的麵食應聲打翻，湯汁更濺濕鄰座食客，整個過程被店內「天眼」直擊，惡行斷正。

內地「浪潮新聞」報道，事發於上周六（4日），從網上流傳的閉路電視片段可見，該名男顧客當時正獨自用餐，當一名女侍應捧着麵碗從其身旁走過時，男子竟突然伸出右腳。女侍應猝不及防，整個人向前踉蹌，手上的麵碗隨即飛脫，麵條灑滿一地，滾燙的湯汁更無辜濺中後面另一名男食客。

麵館老闆事後接受訪問時怒斥，該男子的行為純屬「惡意」，並非無心之失。老闆透露，該男子是店內熟客，但行為極不檢點，過往已有職員反映他曾多次滋擾其他客人。

老闆更指，該男子還曾以輕佻的言詞騷擾年輕女食客。他表示已忍無可忍，決定「下次再到店裡滋事，我們準備直接報警，把監控提供給警方。」