法籍毒販囚禁20年在廣州被執行死刑 被指涉製逾8噸毒品

一名被中國囚禁超過二十年的法籍華裔毒販，近日在廣州被執行死刑。法國外交部對此表示「震驚」，並強烈抗議，指控中方在最後階段剝奪了被告的辯護權。中國駐法大使館則強調中國是法治國家，對所有國籍的罪犯一視同仁，案件處理完全依法辦事。



法國《世界報》報道，被處決的62歲男子陳森（Chan Thao Phoumy）是法國公民，出生於老撾。他於2005年在中國落網，其所屬的販毒集團極為龐大，被指曾製販超過八噸的海洛英及冰毒。廣州中級法院於2007年原判處陳森無期徒刑，但在2010年，因應警方發現其涉及「漏罪」，案情更為嚴重，遂改判死刑。

2010年「漏罪」改判死

在陳森被囚禁逾二十年後，中方最終決定執行死刑。法國外交部在周日（5日）發聲明，對中方決定表示「震驚」，並透露曾多次嘗試基於人道理由為其爭取赦免，但均告失敗。聲明更指控，被告的辯護團隊被拒絕參與最終庭審，「侵犯了當事人的權利」。法方重申，無論在任何地方、任何情況下，都堅決反對死刑，並呼籲全球廢除死刑。



面對法國的抗議，中國駐法國大使館同日亦發表聲明：「打擊毒品犯罪是各國共同責任。中國是法治國家，對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和待遇。」惟聲明未有透露最高法院簽發死刑命令的具體時間等細節。