中國觀察︱美全球形象被中國超越 伊朗戰局雪上加霜

數據有時候比任何外交辭令或宣傳口號都要具說服力。全球著名民調公司蓋洛普的報告顯示，2025年美國的全球領導力認可度，從2024年的39%大幅跌至31%，相反中國的認可度有36%，領先美國5個百分點，創下近20年最大差距。這份基於130多個國家的調查數據，不僅印證了國際格局的深刻變化，更揭示美國單邊主義政策引發的信任危機。

相關新聞：蓋洛普民調：全球對中國認可度超過美國 領先幅度20年來最大

無可置疑，特朗普政府重返白宮，成為美國形象「大插水」的導火線。2025年，美國在全球的不支持率飆升至48%的歷史新高，這一變化在其傳統盟友中表現得尤為明顯。德國對美支持度暴跌39個百分點，葡萄牙、英國、加拿大、意大利等長期夥伴對美的認可度集體跳水，惟有以色列例外。盟友的集體失望，源於美國去年動輒對貿易夥伴發動關稅戰，予取予求。

值得注意的是，此次民調尚未計入今年初美國對伊朗動武。這場戰事不僅在中東地區引發軒然大波，更在全球穆斯林世界引發反彈情緒。可以預見，當2026年的民調數據出爐之時，美國的支持率恐怕將面臨更慘烈的下滑。

對比美國的急速下墜，中國全球認可度穩中有進，過去10年基本維持在35%左右。在蓋洛普的調查歷史上，中國曾兩度在支持率上領先美國：一次是美國喬治布殊執政後期的2008年，另一次是在特朗普第一任期內的2017年。

德國在全球主要大國中支持率最高，支持率達到48%。中國的36%支持率雖不算高，但反映出世界正朝着更多極化的秩序發展，許多國家尤其是美國盟友更傾向於在大國之間平衡關係，去年以來多個西方政要陸續訪華，可見一斑。

紀曉華