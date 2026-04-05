偽造學歷︱南韓勒令過百中國留學生離境 其中5人不服抗告

中國留學生再傳偽造學歷。南韓發現有過百名中國留學生偽造學歷，勒令他們出境，其中5人提行政訴訟，要求徹回驅逐決定。

南韓韓聯社報道，南韓法務部調查一個大學國際交流項目時，發現有112名中國留學生使用假的美國大學學士學位證書，之後擴大調查範圍，發現更多中國留學生涉案。

報道引述南韓法律界消息，其中5名因擴大搜查時被發現造假，遭勒令出境的中國留學生，已針對光州出入境外國人事務所提起行政訴訟。



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該法律界人士指，上述5名留學生去年9月轉入光州私立大學湖南大學當插班生。按計劃，在海外大學完成三年教育課程的學生，通過該項目在湖南大學攻讀一年課程便可取得學位。

5人認為，自己認真參加「美國大學」的網上課程，相關證書亦獲得美國政府簽發的海牙認證，個人難以驗證權威的國際性認證，因而透過留學中介辦理入學；5人認為光州出入境外國人事務所提出取消滯留許可和出境命令不當，要求撤回。