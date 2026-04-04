河南農大浴室按時變計流量收費 洗澡10分鐘¥2變¥7學生叫慘

河南農業大學近日被學生投訴，新浴室熱水收費大增，沖涼10鐘費用最多達¥7，較舊浴室的最多2元大增3倍，批評校方只顧搵錢。

極目新聞報道，河北農業大學有學生在網上發文，不滿校方自4月1日起，學生宿舍樓的集中新浴室正式啟用，每升熱水定價0.045元（按流量計費），同時，舊浴室於4月3日23時起停用。該網友稱，學生在新浴室洗浴10分鐘消費3元至7元，價格有些昂貴。

該名河南農大的三年級本科生指，新浴室每升熱水定價0.045元（按流量計費）。他提供的兩段不同時段的影片均顯示，無法調節水流量和溫度，且新浴室沒有安裝插座，學生只能使用更衣區的吹風機，不能自備。

他表示，學校的舊浴室每分鐘計費0.15元，洗浴10分鐘不到2元，且安裝了插座，學生可用自己的吹風機。高同學認為，隨着夏天到來，學生洗浴次數增多，新浴室的計費標準有些高。

河南農業大學後勤部門工作人員2日向極目新聞指，舊浴室按分鐘計費，為提倡學生控制浪費，新啟用浴室按流量計費。在洗浴期間，學生可以按計費器的按鈕暫停水流，待使用時開啟即可。工作人員稱，試營運時間為4月1日至6日，其間免費使用吹風機，後續可能進行收費。

公開資料顯示，國內多所高校洗浴常見的計費標準分為按流量和按時間兩種方式。其中，大部分高校採用按流量計費，主流價格區間為每升熱水0.045元-0.06元。也有部分高校按分鐘收費，或者單次固定費用。