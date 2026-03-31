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長江水下隧道預計年底貫通

即時中國
更新時間：09:10 2026-03-31 HKT
發佈時間：09:10 2026-03-31 HKT

內地將在長江水下開通高鐵，其關鍵工程崇太長江隧道前天迎來重大突破。國產領航號盾構機成功在長江水下89米深處，完成11.18公里的超長掘進，一舉刷新了15米級大直徑盾構一次性連續掘進的世界紀錄。

崇太長江隧道全長14.25公里，連接上海崇明與江蘇太倉，預計今年底完工。它的建成將徹底改寫高鐵穿江必須降速的歷史，屆時上海至成都的高鐵行程僅需不到7小時。

上海到成都僅7小時

該工程的施工難度被公認為世界級。隧道最深處達89米，這意味盾構機需要承受每平方米近90噸的超高水壓。此外，江底地層軟硬交替，透水層與隔水層交錯分布，複雜的地質條件對施工設備和技術提出了極高要求。

為攻克這一難題，中國自主研製了領航號盾構機，其刀盤直徑達15.4米，總長148米，重量約4000噸，並搭載先進的I-TBM智能系統，實現厘米級的精準控向。

國產盾構機破紀錄超長掘進

歷時23個月掘進，領航號終於穿越了長江最複雜的水域，順利抵達江蘇太倉。這一階段性勝利為隧道今年底全線貫通奠定堅實基礎。

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