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《老鼠愛大米》︱創作者楊臣剛發聲明要求侵權者刪除 靠神曲曾賺¥1.7億

即時中國
更新時間：11:58 2026-03-29 HKT
發佈時間：11:58 2026-03-29 HKT

一代神曲《老鼠愛大米》的創作者楊臣剛，發表聲明，要求所有平台、媒體及個人立即刪除該曲、更正關於《老鼠愛大米》版權歸屬的錯誤表述。表明會對侵權行為法律追究。

上綜藝表演引發翻唱潮

據《極目新聞》報道，楊臣剛的經紀人表示，楊臣剛較早前參加綜藝節目《有歌》，演唱了《老鼠愛大米》，從而引起很多人翻唱。

對方指，楊臣剛正式發布這個版權聲明，是為了讓公眾對該歌曲的版權歸屬能更加明晰，對於利用這首歌進行翻唱及商演等的人員，公司法務部正開展相關工作。

楊臣剛於2004年1月完成《老鼠愛大米》的詞、曲創作，該歌於同年底開始在網絡流傳，迅速成為爆紅歌曲，曾單月彩鈴下載量達600萬次，獲多個獎項及被多位歌手翻唱。楊臣剛曾在一個節目中透露，爆紅時，曾1個月跑60個城市，參加30場演唱會，因為《老鼠愛大米》收入了1.7億人民幣。

《老鼠愛大米》為楊臣剛帶來名成利就同時，也引起不法之徒注意，他曾透露，在上海遭一名騙徒假扮的明星經紀人，騙光了家產。

 

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