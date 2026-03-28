開封萬歲山｜人夫「私伙」靚機拍妻三度被趕 竟因「器材太專業」

「我沒商拍，我不可能給老婆拍照還找老婆收錢。」河南一名攝影師沙先生日前在開封一景區為妻子拍照時，因器材「太專業」，竟遭保安三度以禁止商拍為由阻止。沙先生對此大感不解，認為景區規定不合理。景區方面回應稱，此舉是為免影響遊覽秩序，以及難以管控「外來攝影師」的相片質素，而園區內本身亦設有官方收費攝影服務。

證夫妻關係亦無情講

據《上游新聞》報道，來自河南的遊客沙先生稱，他於本月22日晚在開封萬歲山武俠城，使用相機、閃光燈及扇子等道具為妻子拍照留念時，前後共有三名保安上前阻撓。

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沙先生引述，首名保安以禁止商業拍攝為由制止他，他隨即解釋：「我當場同老婆打開微信聊天記錄，向保安證實我哋係夫妻關係。」該名保安核實後便離開。惟十多分鐘後，第二名保安又再到場勸阻。

至當晚10時左右，第三名保安再度出現，並堅稱「景區有規定，禁止商拍」。沙先生在現場拍攝的影片中，曾多次反問：「我係幫老婆影，咁都唔得？」他表示，接連被騷擾後已興致全無，最終掃興離場。他認為，景區在未充分核實下，便簡單粗暴地執行規定，做法並不合理。

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園方：保障服務 避免擁堵

對於沙先生的遭遇，萬歲山武俠城職員於26日回應查詢時指，會對事件進行核實。該職員解釋，景區除禁止未簽約的商業拍攝外，亦限制遊客使用閃光燈等專業設備，主要有兩大考慮。一是外部自由攝影師水平參差不齊，景區難以管控成片質量，而簽約攝影師有統一管理，服務更有保障；二是避免大量拍攝行為佔用通道、造成擁堵，影響其他遊客正常遊覽。

據悉，景區簽約攝影師，套餐收費價錢由69元至159元人民幣不等。

景區致歉

事件曝光後，景區發布致歉聲明，指部分一線工作人員在落實相關管理要求時，溝通方式不夠周全，給部分遊客帶來了不好的遊覽感受，對此深表歉意。後續將進一步優化拍攝管理規範與執行細節，在維護景區良好遊覽秩序的同時，切實保障廣大遊客的遊覽體驗。同時，景區非常感謝攝影界相關從業者在此過程中給予的理解與配合。