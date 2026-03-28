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清明｜內地嚴打人民幣「陰司紙」有印刷商被重罰逾5萬

即時中國
更新時間：11:10 2026-03-28 HKT
發佈時間：11:10 2026-03-28 HKT

清明節將至，內地當局昨日（27日）公布多宗打擊非法「人民幣版」冥鈔（俗稱「陰司紙」）的案例，有印刷商因此被重罰逾5萬元人民幣。中國人民銀行聯同多個部門提醒，仿製及買賣人民幣圖樣均屬違法，呼籲商家停售，市民亦不應購買。

稱損國家形象 嚴禁仿製

人民銀行指出，人民幣是國家法定貨幣及經濟主權的象徵，但部分商家在冥鈔上，直接仿製流通中或已退市的人民幣圖樣，包括人物頭像等主景圖案，嚴重損害人民幣形象。當局強調，《人民幣管理條例》等法規已明確禁止在祭祀用品上使用人民幣圖樣。

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當局此次公布了五宗典型案例，分佈於江蘇、陝西、河南等地。其中一宗案情較為嚴重的個案發生於去年4月，江蘇淮安市一間殯葬用品店被揭發銷售「人民幣版」冥鈔，當局順藤摸瓜，追查到批發商及印刷商。最終，批發商王某某被罰款4500元；而印刷商嚴某某則被重罰52000元，所有涉案冥鈔及模板均被沒收銷毀。

當局籲市民舉報

當局重申，近年已聯同民政部、市場監管總局等部門，持續依法整治相關違法行為。三部門提醒，市民如發現任何非法製作或銷售「人民幣版」冥鈔的行為，可向當地人民銀行、民政及市場監管部門舉報，以便跟進查處。
 

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