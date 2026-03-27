湖南煙花店老闆自爆死控官員索賄 13名公職人員被處理

去年11月在湖南郴州發生、引發全國關注的煙花店燃爆事件，官方27日發表聯合調查報告。報告認定，事件是39歲的店主彭某勇引爆店舖後服毒自殺，其動機與巨額個人債務有關。然而，針對彭某勇死前對當地公職人員的貪腐指控，調查組證實有13名公職人員存在違紀違法行為，已對其作出嚴肅處理。

店主拍片控訴「貪官逼死人」

事發於2025年11月30日早上約7時44分，位於郴州市北湖區的「勇鑫煙花零售店」突然發生猛烈爆炸，造成3人受傷。事後，店主彭某勇在網絡發布其喝下農藥的影片，並留下遺言，控訴「環保局、城管局貪官只知道升官發財，把老百姓往死路上逼」，事件隨即引發社會譁然。

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官方定性：店主欠債自盡

經過近4個月的調查，湖南省郴州市聯合調查組昨日發表通報，認定燃爆事件是彭某勇本人所為，其在犯案後自殺，經搶救無效死亡。

通報詳述，彭某勇自2019年起，已透過銀行、網上借貸平台及信用卡等多種渠道反覆貸款，用以償還買樓買車的按揭及其他債務。截至事發前，彭某勇的累計欠款已高達303.7萬元人民幣，且在事發的下一個月（2025年12月）即須償還逾67萬元的到期本金及利息。調查亦發現，自2025年8月起，彭某勇已多次在微信群組中發表過激言論及流露輕生念頭。

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店舖被劃入「禁燃區」

通報同時披露了引發爭議的經營問題。2025年11月，郴州市城管局重新劃定了市中心禁止燃放煙花爆竹的區域，而彭某勇的「勇鑫煙花零售店」正好位於該禁區範圍內。按規定，禁區內不合符法定條件的煙花零售點，將不獲續辦相關行政許可。

儘管事發時，彭某勇店舖的經營許可仍在有效期內（至2025年12月31日），且店內仍有約值8萬元的存貨，但面臨即將無法經營的困境。當局稱，曾對受影響商戶開展宣講，並協調批發公司原價回購存貨等支援工作。

13名公職人員遭處分

針對彭某勇死前的貪腐舉報，調查組經全面核實後，證實有13名郴州市及北湖區的公職人員，存在違反中央八項規定精神、工作紀律、群眾紀律等違紀違法行為，以及在履行職責上存在不足。當局已對該13人作出嚴肅處理，並對2個黨組織進行問責。