死控官員｜湖南煙花店老闆自炸再喝農藥 中毒過深今早死亡

11月30日，湖南郴州一名煙花店老闆留下遺書稱冤屈無處可訴，故引爆自家煙花店後，在車裡喝下農藥自殺。爆炸造成3人輕傷，涉案老闆送院搶救，延至2日早上6時，因喝農藥份量過多身亡。事件引起社會關注，網友紛紛質疑當地官員壓榨人民，將該老闆逼上絕路。

九派新聞2日報道，彭海勇友人發帖，指彭已於6時去世。郴州市第一人民醫院一名知情人證實，彭海勇是今天6點多離世的，「中毒的劑量太大了，超過了致死量太多倍」。

官員要錢並限制產業發展

事發當天上午約7時，彭海勇在微信群組裡上傳自己喝農藥的影片並留下遺書，讓大家去華泰城「看煙花」。遺書中稱，當地政府人員、街道辦書記等人曾多次以各種理由索取煙花與禮品，甚至向其索要錢財。同時點名指出郴州市副市長彭生智在煙花行業治理中搞「一刀切」亂作為，影響產業人員生計，更涉及偷情供養私生子等不當作風；又批評環保部門缺乏依據卻將污染問題歸咎煙花行業。

彭海勇控訴這些情況是行業普遍潛規則，並表示「看到這些時我可能已不在人世，這是我的遺言，也是所有煙花爆竹店主想要反映的問題」。

網友上傳的影片顯示爆炸範圍包括周邊建築物，部分大樓倒塌，現場濃煙滾滾，3人輕傷。《南國今報》採訪附近居民，表示聽到非常響亮的爆炸聲，後發現自己家的窗戶玻璃也被震碎。

郴州市委市政府1日發佈公告，稱男子「實名舉報公職人員涉嫌違紀違規的問題，並在網絡上發佈其本人飲用疑似『敵草快』（一種農藥的名稱）視頻，醫院正組織醫療團隊全力救治」。他們強調高度關注事件，並已經成立小組調查事件，嚴肅處理，絕不姑息。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk