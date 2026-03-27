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Logitech｜廣告涉侮辱消費者惹公憤 羅技致歉稱員工擅自發布

即時中國
更新時間：10:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-27 HKT

著名電腦周邊設備品牌羅技（Logitech）在中國的官方網店，日前發布一則涉嫌貶低消費者的推廣內容，引發網民強烈不滿及聲討。羅技中國於周三（26日）晚間發表聲明，就事件鄭重致歉，並指事件是一名合作公司員工繞過審核流程後擅自發布，屬個人違規行為。

緊急下架並處理員工

據報，本月26日，羅技官方旗艦店的社交媒體帳號發布一條產品推廣影片，配文竟稱「當我一降價，你還不是像狗一樣跑過來」，內容被指嚴重侮辱及冒犯消費者。該影片及言論隨即在網上廣傳，激起大量網民憤怒，批評品牌「毫無底線」、「不尊重用戶」，更有人發起抵制羅技產品的行動，相關話題迅速在社交平台發酵。

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根據內媒報道，羅技品牌方回覆查詢時稱「非常抱歉給您帶來不好的體驗，已經第一時間下架內容，並處理相關工作人員，也希望能消除不好的影響」。

至26日晚間，羅技中國再發出正式聲明，解釋經內部調查後，確認該違規內容是上海百事得電子有限公司一名員工，個人跳過了羅技中國的營銷材料審核流程後擅自發布，其行為嚴重違反了羅技的品牌準則。

更多用戶投訴產品品質問題

是次廣告風波更意外掀起多位消費者反映羅技產品存在品質問題。有長期用戶表示，他購入的三款羅技K845型號鍵盤，均出現「F」鍵燈光不亮的問題。此外，一款標榜為第一人稱射擊（FPS）遊戲而設的G402型號滑鼠，其中鍵亦出現按下後功能失效的情況。另有用戶則對新款GPW滑鼠的定價模糊表示失望。事件引發市場對該品牌在營銷操守及產品質量監控方面的關注。

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