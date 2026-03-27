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中美貿易｜商務部長王文濤會見美貿易代表格里爾 嚴正關切301調查

即時中國
更新時間：09:04 2026-03-27 HKT
發佈時間：09:03 2026-03-27 HKT

3月26日，商務部部長王文濤在喀麥隆雅溫得出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表格里爾。雙方就中美經貿關係、多邊和區域經貿合作等問題深入交換意見。

商務部網站消息稱，王文濤表示，習近平主席指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應共同落實好兩國元首釜山會晤和歷次通話重要共識，妥處競爭與合作、過去與未來的關係，加強互利合作，避免惡性競爭，保持密切溝通，共同「向前看 」，推動雙邊經貿關係健康、穩定、可持續發展。

相關新聞：中美貿易︱美方以「未禁止進口強迫勞動產品」為由發起301調查　中方提出交涉

王文濤會見美國貿易代表格里爾。
王文濤會見美國貿易代表格里爾。

王文濤強調，中方願與美方加強多邊與區域經貿合作，共同推進世貿組織改革，推動世貿組織第14屆部長級會議取得務實成果，支持亞太經合組織和二十國集團會議取得積極成果。王文濤還就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起301調查等表達嚴正關切。

格里爾表示，過去一年，美中雙方開展了建設性的經貿磋商，保持密切溝通合作。美方願與中方一道，以兩國元首共識為指引，加強對話，推動美中經貿關係保持持續穩定，實現經貿領域互利共贏。美方願與中方加強世貿組織和區域框架下的溝通交流。
 

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