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中美貿易︱美方以「未禁止進口強迫勞動產品」為由發起301調查　中方提出交涉

即時中國
更新時間：10:49 2026-03-16 HKT
發佈時間：10:49 2026-03-16 HKT

商務部網站周一（16日）通報，商務部新聞發言人就美貿易代表辦公室宣布以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查，作出回應。

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發言人指出，美國迄今仍沒有批准加入《1930年強迫勞動公約》，拒絕國際規則約束，但卻長期操弄「強迫勞動」議題。此次美方對中國及有關經濟體發起301調查，企圖以此構建貿易壁壘，極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型的保護主義行徑。

世界貿易組織專家組早已裁決美對華301關稅措施違反世貿組織規則，美方再次濫用301調查程序，將國內法凌駕於國際規則之上，是錯上加錯，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序。

發言人續指，目前，中美雙方正在法國巴黎舉行新一輪經貿磋商，中方已向美方提出交涉。

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