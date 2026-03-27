河南年輕夫婦辦極簡婚禮 花費僅7000元

「沒有儀式，人齊就開飯！」一對新婚夫婦近日在家鄉河南辦極簡婚禮，沒租高價婚紗，沒有婚禮主持，也沒有豪華車隊，全程花費不到7000元（人民幣，下同），衝上微博熱搜。

新郎袁先生對內地封面新聞稱，婚禮砍掉所有面子工程，核心支出是14桌酒席，其中飯菜錢6050元，加上約700元煙酒，宴席共花費6750元。新娘沒租高價婚紗，化妝僅花了200元。婚禮也沒有聘請專業司儀，沒有煽情環節，兩人穿休閒服上台接受親屬祝福。再加上其他零碎開銷，全部加起來剛好6999元。

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袁先生介紹，原本婚禮預算近5萬，最後省下4萬多。除了花錢少，婚禮流程也是極簡。傳統接親和遊戲儀式，婚禮舞台搭建，專業攝像跟拍，他們統統都沒有辦。他坦言：「現在年輕人壓力本來就大，我們剛在成都買了房，妻子也剛懷孕，處處都要花錢。把錢留給生活，比甚麼都實在。」

內地年輕人對待結婚儀式的態度正在發生改變，近年流行極簡婚禮，新人告別繁雜冗餘的流程環節，更加追求個性化和性價比。