泰女齊嫁兩名奧地利「好兄弟」　新娘直言：嫁一個世界記不住

即時國際
更新時間：11:45 2026-03-06 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-06 HKT

泰國東北部布里蘭府近日上演一場破天荒婚禮，37歲前歌手杜吉端（Dujduan Ketsaro）同時嫁給兩名奧地利男子，這段「一妻二夫」的婚姻安排引發社會熱烈討論。

新娘曾歷失婚獨力養家

杜吉端過去曾與泰國男子結婚並育有3名子女，失婚後為養活父母、女兒及孫兒，只好隻身前往芭達雅工作。她在當地結識奧地利退休警察羅曼（Roman），兩人其後以夫妻身分同居長達5年。

兩名警察兄弟同墮愛河

羅曼的現役警察好友麥基（Macky）前來泰國探訪時，同樣對杜吉端產生感情並雙雙墮入愛河 。經過坦誠溝通後三人達成共識，並在麥基與杜吉端交往一年後，決定以共同生活的形式組成獨特家庭。

「一妻二夫」的婚姻安排引起社會熱烈討論。（資料圖片／法新社）
「一妻二夫」的婚姻安排引起社會熱烈討論。（資料圖片／法新社）

新郎各付百萬泰銖聘禮

這場傳統泰式婚禮於2月28日舉行，出席者包括親戚、鄰居與朋友。兩名新郎在儀式後一同跳入池塘慶祝，象徵友誼與喜悅，並各自豪擲100萬泰銖（約21.7萬港元）作為聘禮 。杜吉端的61歲母親對此看得十分開明，坦言只要女兒有人照顧且感到幸福，家人便已心滿意足，又期望三人未來可理解和包容相處。

當地森通鎮（Saengthon）鎮長呂昂德查努拉（Thian-iew Lueangdechanurak）出席婚禮時大開眼界，坦言這是當地首見的奇景，並大方為三人送上祝福。杜吉端更在現場發揮幽默本色，笑稱「如果只嫁一個人，世界不會記得；但一次嫁兩個，大家就會記得」，逗得全場賓客哄堂大笑 。

