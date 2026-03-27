乾冰變「炸彈」︱浙少年做實驗致萬元新雪櫃報廢 慈母無責備：成長經驗︱有片

內地一名熱愛科學實驗的初中生，竟將做實驗剩餘的乾冰密封後放入雪櫃「保存」，結果引發猛烈爆炸，一部價值逾萬元的雪櫃當場被炸成廢鐵。事件中幸無人受傷，其母親事後非但沒有嚴厲責備，反而藉此機會教育兒子，指這是其學習成長過程中的一次寶貴經驗。

一聲巨響 雪櫃「粉身碎骨」

事發於本月24日凌晨，浙江蘭溪市紀女士的家中廚房突然傳出一聲巨響。家人趕至查看，驚見雪櫃被炸得面目全非，機門斷裂脫落，現場一片狼藉，威力之大甚至震落天花板的牆灰。

相關新聞：杭州7歲童吃飯跌倒 5cm斷筷插眼險盲

紀女士其後了解，始作俑者竟是其就讀初中二年級、年僅14歲的兒子。原來，該名少年酷愛科學實驗，事發前一晚（23日）約10時，他將網購回來做實驗用剩的乾冰，放入一個密封的塑膠桶內，再原封不動地置於雪櫃的冰格（冷凍室）中，以為低溫能更好地保存乾冰。豈料約兩小時後，乾冰在密閉空間內由固體升華為大量氣體，壓力驟增，最終引發爆炸。

相關新聞：家居慘劇｜屋內異常安靜 哥國母驚見4歲兒洗衣機溺斃

慈母未加責備 藉機上「寶貴一課」

紀女士表示，兒子放置乾冰時她與丈夫均在忙碌，未有察覺。事後，她並未責罵兒子，而是冷靜地向他解釋事發原理，提醒他因知識點掌握不到位、考慮不周而釀成意外。她憶述：「我問他乾冰的溫度是多少，他說零下七十多度；我又問雪櫃內是多少度，他說零下十幾度。我問那是不是雪櫃溫度更高？孩子才恍然大悟。」

她續稱，一直支持兒子對科學的熱愛，認為這是難得的興趣。她強調：「雪櫃壞了是小事，這是他學習成長過程中的一次經驗，希望他記住、吸取教訓，有些錯誤一次都不能犯。」

消防部門專家提醒，乾冰升華會產生大量氣體，嚴禁存放於雪櫃、保溫箱或汽車後備箱等任何密閉環境，否則氣壓劇增極可能引發爆炸危險，後果可大可小。

相關新聞：河南2歲童吞清潔粉灌水搶救 舌頭慘燒短食道最窄剩1mm

小知識：慎防雪櫃變炸彈！三類高危品存放須知

雪櫃並非保險箱，存放以下三類物品時需格外留神，否則隨時有爆炸風險：

自製果汁／發酵品（如百香果汁、泡菜）： 微生物發酵會產生大量氣體，在密封容器內積聚壓力引致爆炸。應盡快飲用或定期為容器「放氣」。

含氣飲品（如可樂、啤酒）： 切勿放入冰格。液體結冰會釋出大量二氧化碳，令樽內壓力劇增。

乾冰： 嚴禁放入雪櫃。乾冰在雪櫃內會迅速升華為氣體，體積急劇膨脹，足以炸開雪櫃門。

總結而言，應避免將容易產氣或已密封的含氣物品放入密閉的雪櫃空間，特別是冰格，並留意容器有否異常膨脹，若有異樣應立即棄置。