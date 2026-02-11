Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南2歲童吞清潔粉灌水搶救 舌頭慘燒短食道最窄剩1mm

即時中國
更新時間：22:28 2026-02-11 HKT
發佈時間：22:28 2026-02-11 HKT

河南發生嚴重家居意外，有2歲女童誤當強酸清潔粉是奶粉吞吃，母親灌水摧吐卻被女童吞下肚，結果造成口腔嚴重灼傷，牙齒被腐蝕、舌頭遭燒短、食道萎縮致最狹窄處只剩1毫米直徑。

需多次手術保進食功能

據《錢江晚報》報道，事件近日在河南鄭州發生，女童的祖父胡先生透露，孫女誤食清潔粉後，其母親一度嘗試讓女童用清水漱口並吐出，不料女童卻將水吞下，加重傷勢。

女童不僅口腔嚴重灼傷，牙齒遭到腐蝕，舌頭也因燒傷而縮短，同時食管被灼傷後出現嚴重萎縮，已無法正常發聲。

醫生診斷後表示，女童目前喉道最狹窄處直徑僅剩約一毫米，若不接受多次手術治療，將對其日後進食與生活造成長期影響。

目前，女童仍在醫院的重症監護病房（ICU) 接受治療。    

 

