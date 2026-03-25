軍企反腐︱中航工業原董事長譚瑞松洩內幕訊息被判死緩 非法收受財物逾¥6.1億

遼寧省大連市中級人民法院周三（25日）一審公開宣判中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松貪污、受賄、內幕交易、洩露內幕信息案，對譚瑞松以貪污罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣五百萬元；以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以內幕交易、洩露內幕信息罪判處有期徒刑六年，並處罰金，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對譚瑞松貪污犯罪所得財物返還被害單位，受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫，繼續追繳內幕交易違法所得。

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央視新聞報道，經審理查明，2003年7月至2010年，譚瑞松利用擔任中國航空工業第二集團公司副總經理，中國航空工業集團公司副總經理等職務上的便利，非法佔有公共財物共計人民幣8993萬元；1998年至2024年，譚瑞松利用擔任哈爾濱東安發動機（集團）有限公司副總經理、總經理，哈爾濱航空工業（集團）有限公司董事長，中國航空工業第二集團公司副總經理，中國航空工業集團有限公司副總經理、總經理、董事長等職務上的便利，為他人在企業並購、承攬項目等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣6.13億多元；譚瑞松自2012年3月至2023年3月作為相關內幕信息的知情人員，在內幕信息敏感期內多次從事與內幕信息有關的證券交易，並多次洩露內幕信息，明示、暗示他人從事與內幕信息有關的證券交易，情節特別嚴重。

大連市中級人民法院認為，譚瑞松的行為構成貪污罪、受賄罪、內幕交易、洩露內幕信息罪。譚瑞松貪污數額特別巨大；受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失；內幕交易、洩露內幕信息情節特別嚴重，均應依法懲處，並予數罪並罰。



鑒於譚瑞松受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的貪污事實和部分受賄、內幕交易、洩露內幕信息事實，所犯貪污罪構成自首，具有重大立功表現，認罪悔罪，積極退贓，貪污、受賄所得財物及孳息均已全部追繳，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行，對其所犯貪污罪、內幕交易、洩露內幕信息罪可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。