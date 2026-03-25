2025年度「中國科學十大進展」發布 排第一是？
更新時間：13:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-25 HKT
國家自然科學基金委員會今日（25日）發布2025年度「中國科學十大進展」。嫦娥六號樣品首次揭示月背演化歷史和巨型撞擊效應、創新方法實現規模化製備柔性超平金剛石薄膜等，從600多項基礎研究進展中經兩輪投票和評審後入選。
入選的十大科學進展分別是：
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「中國科學十大進展」遴選活動由國家自然科學基金委員會主辦，分為推薦、初選、終選和審議四個環節。600多項基礎研究進展，經150多位相關學科領域專家學者初選出30項候選；包括480多位兩院院士在內的3000多位專家學者對這30項候選進展進行網絡實名投票，遴選出10項，再經國家自然科學基金委員會咨詢委員會審議後，最終確定名單。
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