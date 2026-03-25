AI肖像權｜千萬粉絲網紅出售 真人授權AI出演短劇

人工智能浪潮席捲各行各業，真人演員的「數字分身」正式成為交易，由「真人演員授權、AI出演」的新模式正在內地短劇圈成為現實。近日，重慶聿瀟傳媒公司簽約6名AI演員，包含千萬粉絲網紅韓安冉等。6人將提供自己的肖像、聲音、動態數據生成「數字人分身」，用於拍攝短劇並分享版權收益。韓安冉調侃稱，自己的數字人演技肯定超越自己，「萬一演成影后，不知是誰來領獎」。

演成影后不知誰領獎

影視製作公司「聿瀟傳媒」官方微博3月20日晚宣布，已簽約韓安冉、徐志濱、陳慧智、趙承昊等6名AI演員。其中韓安冉、徐志濱為知名網紅，全網粉絲數分別高達1000萬和500萬，其餘大部分為新晉演員。官方指出，這些演員是以「真人形象建模」方式入駐，其AI數字人分身將用於未來的影視內容製作，「（公司）絕對尊重肖像版權，請大家期待作品」。

製作公司簽6名AI演員

事件引發廣泛關注。昨日，韓安冉在直播間回應稱，自己只給了公司一部劇的授權，「我的AI數字人好像去演武則天了，她演技肯定比我好，萬一數字人演成影后，都不知道是我的數字人去領獎還是我去領獎」。

不少網友也感慨道，對網紅和演員而言，這無疑是條顏值、流量變現的科技新賽道，「娛樂圈賺錢越來越容易了」，亦有人擔憂公司可能擅自使用優秀演員的表演數據，提醒「別偷偷用其他人的演技模型」。

流量變現科技新賽道

聿瀟娛樂項目製片人向《新京報》披露，公司現已陸續啟動多個AI定制劇項目，部分演員已確定，後續將繼續進行AI演員選角。對於AI與真人形象融合的趨勢，他認為行業將進入「人機協同創作」階段，「我們的初心不是取代真人演員，而是給演員打開另一個平行宇宙——AI演員可以去演真人不太好挑戰的角色，比如奇幻生物。」

針對這一新興授權機制，北京律師劉競指出，AI劇要實現更規範、更高品質發展，仍需補齊多項制度空白。比如要規範授權規則，明確授權內容、最長時間、使用場景邊界；明確侵權賠償標準，釐清製作方、平台、工具提供方責任，避免推諉；完善數字人格權配套規則，確認演員享有一定條件下撤回授權的權利等。