河北出現「中園石化」 加油站：名字經過審批
更新時間：14:20 2026-03-24 HKT
發佈時間：14:20 2026-03-24 HKT
發佈時間：14:20 2026-03-24 HKT
河北一網友發帖稱，近日到「中國石化」加油後，才發現加油站原來是「中園石化」。對此，涉事加油站稱，名字是經過審批的，油站已經營了10多年。事件引起網民熱議，此前有加油站曾因與中國石化標誌近似，被當局行政處罰10000元人民幣。
《瀟湘晨報》報道，近日，有河北網友發帖稱「大意了，這也太像中石化了」！加油時還納悶怎麼油價這麼便宜，工作人員說他們不是中國石化，是中園石化。在評論區，該網友回覆網友稱，這個加油站在石家莊市石清路，加完油才發現。
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該網友發布的圖片顯示，「中園石化」為紅底白字，字母為「SNOPEC」和同為紅底白字的中國石化只有一字之差，英文字母也只是少了一個「i」字，不仔細看確實容易混淆。
涉事加油站有關人員回應稱，他經營加油站已10多年，都是用的這個名字，之前有關部門也來問過名字的事，但他有營業執照，名字都是經過審批了的。記者追問最初取名的想法，該人員稱：「這個就不用你管了。」
在網上地圖上查詢發現，河南、安徽、湖南等地都有名為「中園石化」加油站。
江蘇揚州一加油站曾因侵犯中國石化註冊商標專用權，被行政處罰10000元。該站所用的標識與中國石化官方logo近似，容易造成消費者混淆和誤認，損害消費者利益。
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