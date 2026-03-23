內地車主凌晨前趕「尾班車」排隊入油 官方宣布收窄加幅

內地成品油價格將於今晚（3月23日）午夜24時迎來新一輪調整，預計將創下本年度至今最大單次漲幅。受消息影響，各地油站傍晚時分已湧現車龍，不少車主趕在加價前入油，導致油站一度擠得水洩不通，形同「停車場」。



不過，最新消息指，國家發展改革委今日（23日）通報，3月9日國內成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲。為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，減輕下游用戶負擔，保障經濟平穩運行和社會民生，在保持現行價格機制框架的基礎上，對國內成品油價格採取臨時調控措施。

根據現行價格機制計算，自3月23日24時起，國內汽油、柴油價格（標準品）每噸分別應上調2205元、2120元，調控後實際上調1160元、1115元。據悉，本次是2013年現行機制實施以來的首次調控。

料加滿一缸油貴近百元

較早前，多家市場分析機構預測，是次每噸油價上調幅度或高達2000至2200元人民幣。若按此推算，92號及95號汽油每升零售價將分別上調約1.73元及1.83元。

中石化罕有發短訊 籲「錯峰加油」

此外，中國石化（中石化）日前曾罕有地向全國會員發出手機短訊，提醒油價將於今晚大幅上調，並建議車主「合理安排出行時間，提前錯峰（非繁忙時間）加油」。不少網民及汽車界人士當時曾均表示，此舉相當罕見，反映是次加幅之大。所以無數車主都預早到站加油。

今年以來，內地油價已歷經五輪調價，若今晚上調落實，將形成「五連漲」的局面。市場分析普遍認為，霍爾木茲海峽的緊張局勢短期內難以緩解，是推高國際油價、導致今次內地成品油價格大幅上揚的主要原因之一。