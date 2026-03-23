Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地車主凌晨前趕「尾班車」排隊入油 官方宣布收窄加幅

即時中國
更新時間：15:20 2026-03-23 HKT
發佈時間：15:20 2026-03-23 HKT

內地成品油價格將於今晚（3月23日）午夜24時迎來新一輪調整，預計將創下本年度至今最大單次漲幅。受消息影響，各地油站傍晚時分已湧現車龍，不少車主趕在加價前入油，導致油站一度擠得水洩不通，形同「停車場」。

不過，最新消息指，國家發展改革委今日（23日）通報，3月9日國內成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲。為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，減輕下游用戶負擔，保障經濟平穩運行和社會民生，在保持現行價格機制框架的基礎上，對國內成品油價格採取臨時調控措施。

根據現行價格機制計算，自3月23日24時起，國內汽油、柴油價格（標準品）每噸分別應上調2205元、2120元，調控後實際上調1160元、1115元。據悉，本次是2013年現行機制實施以來的首次調控。

料加滿一缸油貴近百元

較早前，多家市場分析機構預測，是次每噸油價上調幅度或高達2000至2200元人民幣。若按此推算，92號及95號汽油每升零售價將分別上調約1.73元及1.83元。

中石化罕有發短訊 籲「錯峰加油」

此外，中國石化（中石化）日前曾罕有地向全國會員發出手機短訊，提醒油價將於今晚大幅上調，並建議車主「合理安排出行時間，提前錯峰（非繁忙時間）加油」。不少網民及汽車界人士當時曾均表示，此舉相當罕見，反映是次加幅之大。所以無數車主都預早到站加油。

今年以來，內地油價已歷經五輪調價，若今晚上調落實，將形成「五連漲」的局面。市場分析普遍認為，霍爾木茲海峽的緊張局勢短期內難以緩解，是推高國際油價、導致今次內地成品油價格大幅上揚的主要原因之一。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
5小時前
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
02:03
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
社會
5小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
7小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
23小時前
長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施
02:03
長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施
社會
5小時前
初生男嬰被棄於利舞臺廣場1樓女廁廁格內，警員到場調查。梁國峰攝
銅鑼灣利舞臺初生男嬰棄女廁 送院死亡
突發
40分鐘前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
17小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 13:00 HKT
吳婉芳百億新抱霍詠盈情迷內地型男 竟要求老公胡智略做一事 優雅入馬場下場爆笑
吳婉芳百億新抱霍詠盈情迷內地型男 竟要求老公胡智略做一事 優雅入馬場下場爆笑
影視圈
6小時前
大埔馬路「自殺式襲擊」 擒青男衝出攔腰撞私家車 自轉兩圈倒地 大難不死全靠一幸運元素｜Juicy叮
大埔馬路「自殺式襲擊」 擒青男衝出攔腰撞私家車 自轉兩圈倒地 大難不死全靠一幸運元素｜Juicy叮
時事熱話
5小時前