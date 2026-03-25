河北「中園石化」涉商標侵權被立案調查 加油站：名字經過審批

河北一網友發帖稱，近日到「中國石化」加油後，才發現加油站原來是「中園石化」。對此，涉事加油站稱，名字是經過審批的，油站已經營了10多年。事件引起網民熱議，此前有加油站曾因與中國石化標誌近似，被當局行政處罰10000元人民幣。據紅星新聞25日報道，針對此前，鹿泉區市場監管局已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

《瀟湘晨報》報道，近日，有河北網友發帖稱「大意了，這也太像中石化了」！加油時還納悶怎麼油價這麼便宜，工作人員說他們不是中國石化，是中園石化。在評論區，該網友回覆網友稱，這個加油站在石家莊市石清路，加完油才發現。

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該網友發布的圖片顯示，「中園石化」為紅底白字，字母為「SNOPEC」和同為紅底白字的中國石化只有一字之差，英文字母也只是少了一個「i」字，不仔細看確實容易混淆。

涉事加油站有關人員回應稱，他經營加油站已10多年，都是用的這個名字，之前有關部門也來問過名字的事，但他有營業執照，名字都是經過審批了的。記者追問最初取名的想法，該人員稱：「這個就不用你管了。」

據中國之聲，引發爭議的加油站位於石家莊市鹿泉區。該加油站負責人楊先生表示，加油站擁有正規的營業執照，2010年就進行了工商登記，全名就是「石家莊市鹿泉區中園石化百尺桿加油站」。

在網上地圖上查詢發現，河南、安徽、湖南等地都有名為「中園石化」加油站。

江蘇揚州一加油站曾因侵犯中國石化註冊商標專用權，被行政處罰10000元。該站所用的標識與中國石化官方logo近似，容易造成消費者混淆和誤認，損害消費者利益。

行政審批與商標侵權法律概念不同

針對涉事加油站涉嫌侵犯中國石化註冊商標的行為，鹿泉區市場監管局已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

據央視新聞，中國政法大學知識產權中心特約研究員趙佔領明確指出，行政審批資質與商標侵權是兩個截然不同的法律概念。如此行為涉嫌違反反不正當競爭法中關於「經營者不得實施混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫」的相關規定。



趙佔領強調，針對此類涉嫌侵權的行為，法律賦予了明確的維權和監管路徑。可以由市場監督管理部門進行查處，也可以由被侵權企業向法院起訴。