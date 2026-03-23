AI扮聲侵權恐成灰色產業鏈 配音界掀維權潮促立法規管

人工智能（AI）技術發展一日千里，惟其衍生的侵權問題亦日益嚴重。內地多名資深配音演員近日相繼公開發聲，抗議有公司或個人在未經他們授權下，擅自採集其聲音素材，用作AI模型訓練及商業牟利，揭示出一條「素材採集、內容生成、流量變現」的灰色產業鏈。業內人士及法律專家均指出，AI仿聲侵權行為比「AI換臉」更為隱蔽，令維權之路倍添困難。

香港配音員葉清聲音遭盜用

曾聲演《甜蜜蜜》黎小軍、《無間道》劉建明等經典角色的本港著名配音演員葉清，近期便深受其害。有短片平台出現一套由AI生成的短劇，旁白聲線與葉清本人高度相似，但他直言從未參與該製作。葉清坦言，這種未經許可的聲音盜用行為，會令其聲音「滿街都是」，長遠或使外界誤以為配音演員的專業價值可被輕易取代。

類似情況在業內屢見不鮮，曾為《甄嬛傳》等知名影視作品配音的季冠霖，其聲音亦被用於改編短劇。她憂慮，AI仿聲技術若無序發展，將嚴重削弱配音行業應有的藝術水平，更可能帶來法律風險。「倘若有人利用我的聲音，生成涉及不法、詐騙或虛假廣告的語音，屆時將難以釐清責任誰屬。」

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法律界指維權存三大困境

中國政法大學人工智能法研究院院長張凌寒指出，AI仿聲不僅可能侵犯配音演員的聲音人格權，更可能觸犯相關影視作品的版權。然而，在實際操作層面，維權卻面臨重重阻礙。

取證困難：網上流傳的AI語音多經二次加工，內容零碎，難以追溯侵權源頭及固定完整的侵權鏈。

鑑定困難：聲音容易被剪輯及修改，AI可輕易微調音色語調，甚至混合多人聲紋，令技術上的聲音鑑定工作極其困難。

法律滯後：目前針對AI聲音侵權的具體法律條文及監管機制仍未完善。

業界籲多管齊下 探索合法共存模式

面對困境，業界及專家呼籲必須多管齊下，探索AI技術與配音行業的合法共存之道。葉清認為，聲音使用方必須正視法律問題，循規蹈矩取得授權。法律專家則建議，在監管政策出台前，網絡及AI軟件平台應加強行業自律，主動禁止用戶在未獲授權下，使用他人聲音進行AI生成。

長遠而言，多名受訪者期望能透過為AI聲音加入「水印」等技術，建立可追溯、可識別的安全框架。專家亦建議，具商業價值的配音演員可考慮將其獨特的聲音及聲紋進行獨立備案，以便日後追責。隨着相關監管、標識及取證制度逐步完善，針對配音演員聲音的有效保護機制方能盡快建立。

葉清簡介

葉清（Yip Ching），1973年7月18日出生於上海，祖籍福建，10多歲時移居香港，中國香港配音演員、配音導演，唯奧亞洲配音機構創始人之一。1995年加入TVB配音組，1996年為電影《甜蜜蜜》中黎小軍配音，1997年起為古裝劇《天龍八部》（黃日華版）中段譽配音，1998年起為古裝劇《鹿鼎記》中康熙等角色配音。2000年創立唯奧亞洲配音機構，同年為電影《花樣年華》周慕雲配音，2002年起為電影《無間道》三部曲中劉建明配音。