醫委會改革︱內地新手醫生樂見港放寬執業 「特別註冊」途徑擬不再區分永居身份

香港特區政府上月擬修訂《醫生註冊條例》，建議放寬「特別註冊」途徑，不再區分香港永久居民及非香港永久居民，容許後者未完成專科培訓也可循特別註冊來港執業，引發內地醫療界關注。多名內地醫生對內媒第一財經表示，新政策吸引內地年輕醫生，尤其對本科醫學畢業生是重大利好；但對資深專科醫生而言，還需在港全科崗位服務5年才能轉正，吸引力有限。

香港本地醫生人手不足，為填補缺口，2021年特區政府新增「特別註冊」通道，招募符合資格的非本地受訓醫生。不過招募條件嚴格，申請者要具備香港永久居民身份，參加全英文面試，並全職受僱於公立醫療機構最少5年。而非香港永久居民者，則需透過「有限度註冊」在醫管局工作最少5年以接受專科培訓，再銜接至「特別註冊」並在公立醫療機構工作最少5年，才可正式註冊。符合條件的內地醫師數量極少。

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本港醫院管理局

內媒第一財經報道指，此次放寬「特別註冊」途徑是一項重大政策調整，意味即使是非永居人士，只要畢業於香港認可的醫學院，就有機會申請赴港。

上海心內科主任醫師葛辛表示，新政策最具吸引力的是未完成專科培訓的醫生可申請赴港，只需在指定醫療機構服務5年並通過評核即可。但他強調申請需看畢業院校，目前內地僅復旦大學、中山大學及清華大學等9間高校獲香港認可。

根據官方數據，香港醫科畢業生月薪7萬港元起，年薪輕鬆逾百萬。有內地資深醫生稱，香港公立醫院除底薪外，還有住房、專科、加班等高額津貼，以及子女教育補貼、國際會議資助等，且有25天年假，福利待遇全球領先，他正考慮赴港執業。

中山大學附屬第一醫院胃腸外科副主任醫師葉錦寧，已透過「醫療人才交流計劃」在港執業，主攻胃腸鏡檢查。他對內地微信公號醫學界表示，香港醫生待遇不錯，專科門診由於採用預約制，工作時間和強度相對內地醫生較為輕鬆。

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部分民營醫院薪酬與港公院看齊

不過，新政策對於內地資深專科醫生吸引力有限。運動醫學科主任醫師裴力坦言，內地高年資專科醫生赴港，仍需在全科崗位服務5年才能轉正式專科醫生，工作量大，新政策不適合自己。大灣區私立醫院心內科醫生李明亮亦稱，內地部分民營醫院薪酬已與香港公院看齊，他個人年薪已逾百萬，香港薪資雖略高，但全英文環境，工作並不輕鬆。