廣東果農預告今年荔枝價格或大漲 原因為何？

又到一年荔枝花開時！和去年豐收推低價格不同，廣州增城果場管理人員近日表示，今年減產幾乎已成定局，「中晚熟荔枝，像桂味、糯米糍影響會大一點，今年大概只有去年一成的產量。晚熟荔枝仙進奉大概有去年四至五成的一個產量。亅

東莞難見荔枝花海

據廣東廣播電視台等報道，在東莞厚街鎮大逕、新圍等荔枝主產區，往年此時漫山遍野的荔枝花海今年卻難覓蹤影。

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受去年「荔枝大年」掛果過多及天氣影響，今年厚街荔枝遭遇「小年」，桂味、糯米糍、冰荔等品種成花率普遍較低，甚至有大量果樹只見芽不見花。

受荔枝「大小年」周期、暖冬幹旱等多重因素影響，2026年河源荔枝總產量預計降至5萬-10萬噸，同比銳減27%-42%，其中晚熟優質品種面臨嚴峻減產考驗。

去年高產量透支樹體養分

為何會出現荔枝成花率普遍較低的情況？受訪果農認為，2025年荔枝非常高產，透支了樹體養分，加上冬季溫暖幹燥，影響了花芽分化。

果農指出，去年掛果過多，養分消耗大，今年樹體尚未恢覆。此外，去年底至今年初廣東雨水少、天氣幹旱，荔枝發芽分化受阻，加上暖春促使荔枝長梢，梢一長出便難以形成花芽。

桂味、糯米糍等荔枝傳統優質品種市場供給或將極度緊缺，「一果難求亅局面恐難避免，價格應聲看漲，後續管理仍是關鍵。據果農預計，今年桂味、糯米糍的零售價可能突破50元（人民幣）/斤，甚至更高，今夏實現「荔枝自由」的成本或將顯著上升。